Bourse : les conseils du Revenu sur les éditeurs de logiciels cotés à Paris

Le Revenu recommande une grande sélectivité boursière au sein du secteur. (© Fotolia)

Deux récentes études témoignent du dynamisme persistant du secteur français de l’édition de logiciels. Le Revenu recommande toutefois d’être sélectif au sein du compartiment boursier qui a fait l’objet de nombreuses offres publiques, mais qui souffre de la remontée des taux d’intérêt.

La forte dynamique du secteur français de l’édition de logiciels se confirme. Dans son dernier classement des cent premiers éditeurs hexagonaux, la société d’investissement Truffle Capital a estimé que le chiffre d’affaires total de la filière a dépassé pour la première fois le seuil des 25 milliards d’euros l’an dernier, avec une augmentation quasi record de 14,8%.

Une belle résilience malgré un contexte d’inflation, de craintes de dégradation de la conjoncture et de pénurie de talents.

Au sein du secteur informatique, c’est d’ailleurs l’édition de logiciels qui devrait conserver la croissance la plus soutenue cette année, avec une progression attendue par Numeum de 9,4%, contre seulement +4,2% prévus pour les services informatiques par le syndicat professionnel du numérique (ex-Syntec) et +5,9% pour le conseil en technologies. Cette surperformance s’explique à la fois par le moteur de croissance encore intact des ventes réalisées par abonnement (en anglais Saas pour software as a service) et par une dynamique moins contrainte par les ressources que les services.

La concentration du marché reste cependant importante puisqu’avec 5 milliards d’euros de revenus logiciels, le géant Dassault Systèmes réalise à lui seul 35% du chiffre d’affaires du secteur français en 2022. Et les cinq plus gros acteurs du classement Truffle100 en totalisaient plus de la