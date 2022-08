Bourse : les cinq valeurs préférées de Portzamparc pour le mois d’août

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc pour le mois d'août. (© DR)

Ce mois-ci, la filiale de BNP Paribas spécialisée dans les petites et moyennes capitalisations a actualisé sa liste de cinq sociétés à mettre en portefeuille. Découvrez en détail ses convictions pour août.

Pas de trêve estivale pour le bureau d’études nantais.

Fidèle à ses habitudes, Portzamparc a mis à jour son fameux High Five composé de cinq valeurs moyennes sélectionnées pour leurs excellents fondamentaux et leur potentiel boursier à court terme.

Une liste dressée avec soin. En témoignent ses performances. Depuis le début de l’année, le High Five affiche une progression de 14,7% tandis que le CAC Mid & Small lâche 12,9%. L’évolution est encore plus marquante sur le long terme puisque la sélection du courtier s’envole de 329,1% depuis janvier 2020 quand son indice de référence n’avance que de 1,5%.

Pour continuer de battre de le marché, les experts misent ce mois-ci, sur trois nouveaux entrants - Hexaom , SII et Esker – qui rejoignent Roche Bobois et Reworld Media en lieu et place d’ Ipsos , Poujoulat et Clasquin .

Tour d’horizon.

Esker : vers des résultats record

L’éditeur de logiciels de dématérialisation fait son entrée dans le High Five de la filiale de BNP Paribas . Ses experts visent un cours de 191 euros.

Portzamparc salue une activité toujours soutenue. Fort d’une bonne croissance sur le deuxième trimestre, Esker a confirmé l’ensemble de ses objectifs annuels. La direction vise une