Bourse : les cinq actions sélectionnées par Portzamparc pour octobre

Le courtier met à jour sa short list tous les mois. (© Fotolia)

Le bureau d'études spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations fait confiance aux titres 2CRSI, Clasquin, LDC, Linedata et SES-Imagotag pour réaliser de belles performances en octobre.

Comme tous les mois, le bureau d'études Portzamparc met à jour sa Short List. Il a sélectionné cinq valeurs sur la base de deux approches complémentaires : excellents fondamentaux et potentiel boursier à court terme. Par ailleurs, le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Les cinq titres retenus pour octobre sont 2CRSI, Clasquin, LDC, Linedata et SES-Imagotag. Ils remplacent Delta Plus, Hexaom, Reworld Media et Virbac. Linedata est maintenu dans la liste.

Portzamparc indique qu'une sortie de la Short List ne constitue pas une dégradation de la valeur. Son évolution boursière à court terme est simplement jugée moins attractive que celle des cinq autres valeurs.

Passons en revue les nouveaux choix du bureau d'études.

Les cinq actions conseillées

2CRSI. Le fabricant de serveurs informatiques a déçu sur le plan commercial, en mettant plus de temps que prévu à diversifier son portefeuille de clients majeurs. Or malgré la crise sanitaire, l'exercice en cours a bien démarré avec une croissance pro forma de 18% au premier trimestre (mars à mai).

Au niveau des résultats, 2CRSI pourrait être à l'équilibre cette année. Avec une valeur d'entreprise représentant 0,5 fois les ventes attendues pour l'exercice en cours, la valorisation est abimée selon le