Bourse : les choix d'actions du fonds prudent Trusteam ROC Flex

La satisfaction client au cœur de la sélection. (© Fotolia)

Le fonds diversifié géré par Muriel Blanchier et Jean-Sébastien Beslay a gagné plus de 22% depuis un an. La sélection des titres est basée sur la satisfaction client.

Classé par Quantalys dans la catégorie «Allocation Flexible prudent Europe», le fonds diversifié Trusteam ROC Flex (code Isin FR0007018239) a progressé de 22,2% depuis un an pour une performance arrêtée au 30 mars, 8e sur 87.

Cette performance exceptionnelle est liée en bonne partie au «trou d'air» de mars 2020 après l'arrivée du virus. Mais le fonds est aussi bien classé sur longue période, gagnant 15,9% en cinq ans (19e sur 74) et 38,7% en dix ans (15e sur 48).

Géré par Muriel Blanchier pour la partie obligataire et Jean-Sébastien Beslay pour la partie actions, le fonds investit entre 30% et 100% de son encours en obligations et en produits monétaires.

La part des actions va de 0% à 50% (hors Asie) et celle des obligations convertibles varie de 0% à 15%.

A fin février, la part des obligations était de 69%, celle des actions à 18% (montée depuis à 22%) et celle des convertibles à 11%.

Le thème privilégié de la satisfaction client

Le choix des actions est basé sur la «satisfaction client» génératrice de performances financières et boursières (fidélité, baisse du coût d'acquisition, pouvoir de prix), et sur des critères ESG (environnement, social, gouvernance).

Jean-Sébastien Beslay investit dans les thématiques du futur : commerce en ligne, paiement digital, télémédecine, distribution alimentaire par internet.

Les dix