Bourse : les choix d'actions de plusieurs gérants reconnus

Table ronde sur les actions animée par Stéphane Toullieux lors de la conférence «Et Demain?!». (© DR)

La nouvelle édition de la conférence «Et Demain ?!» a rempli toutes ses promesses, en termes d'affluence et d'idées d'investissement. Retrouvez les choix de gérants expérimentés pour investir l'an prochain. De nombreuses actions françaises sont mises en avant.

L'affluence des professionnels était une nouvelle fois au rendez-vous de la conférence annuelle «Et Demain ?!» organisée le 21 novembre par Stéphane Toullieux à la Comédie des Champs Elysées, avenue Montaigne à Paris.

Plus de deux cents investisseurs se sont pressés pour écouter les anticipations de gérants chevronnés pour 2020.

Une première table ronde sur «stratégie et marchés»

Selon Guillaume Dard de Montpensier Finance, la hausse des cours en 2019 est venue du revirement de politique monétaire des Banques centrales, qui ont «redonné du crédit». Mais le dirigeant de la société de gestion a évoqué un monde «intoxiqué au crédit» et une situation de surendettement généralisé qui fragilise la tendance, alors que les anticipations de bénéfices des entreprises ont baissé tout au long de l'année.

En 2020, l'affrontement structurel entre les États-Unis et la Chine et son impact sur la croissance mondiale devrait encore largement occuper les esprits des investisseurs. Des politiques budgétaires plus généreuses et une relance du pouvoir d'achat seraient bienvenues, mais attention à la remontée des taux.

Le gérant anticipe un possible retour en grâce des petites et moyennes valeurs, un nouvel appétit pour l'or et la poursuite des flux d'épargne dirigés vers les thématiques de développement durable.

Il recommande le fonds Best Business