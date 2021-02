Bourse : les anticipations des gérants pour l'après-Covid

Le Revenu a collecté les convictions des meilleurs gérants de 2020 pour 2021. (© AFP )

Après un exercice 2020 périlleux, l'année 2021 démarre, elle aussi, de façon inattendue. Quelles sont les convictions des gérants qui se sont distingués en 2020 pour réussir la sortie de crise ?

L'année 2020 a été chargée en émotions fortes pour l'investisseur en Bourse. Après une chute de 40% des marchés d'actions entre le 24 février et le 16 mars, elle s'est terminée le plus souvent par des performances de bonne facture, très inattendues au regard des événements qui l'ont animée.

Malgré les péripéties de la crise sanitaire qui se prolonge, avec l'ajout d'un nouvel épisode dû à la circulation des variants du Covid-19, les Bourses mondiales affichent un réel potentiel de progression en ce début d'année, après un fléchissement fin janvier.

Au 24 février, l'indice CAC 40 gagnait 4% depuis le début de l'année, après avoir cédé 7,1% l'an dernier. D'autres compartiments de la cote, et surtout les valeurs internationales, ont donné de bien meilleurs résultats. À Wall Street, le S&P 500 a gagné près de 16% en 2020 et l'indice des valeurs technologiques, le Nasdaq, plus de 40%. Mi-février, le S&P 500 progressait encore de 4,8% depuis le 1er janvier et le Nasdaq de 9,4% sur la même période.

Les indices des pays émergents continuent aussi leur progression, entamée au cours du deuxième semestre 2020. Depuis le 1er janvier, le Hang Seng Composite, à Hong Kong, gagnait 14% mi-février, et l'indice des valeurs chinoises de croissance, le CSI 300, progressait de 11,5% à Shanghai et Shenzhen.

Personne n'avait prévu et ne pouvait prévoir l'ampleur de la crise sanitaire