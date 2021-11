Bourse : les actions à acheter quand le dollar monte

La sélection du Revenu de quatre valeurs qui profitent de la montée du dollar. (© DR)

La bonne santé de l’économie américaine et la forte inflation alimentent le scénario d’un resserrement monétaire plus rapide, favorable au billet vert. La dépréciation de l’euro est une bonne nouvelle pour de nombreuses valeurs parisiennes.

Le 10 novembre, la publication d’une inflation à 6,2% aux États-Unis en octobre, un niveau jamais vu depuis 30 ans, a fait l’effet d’une petite bombe sur le marché des changes, propulsant le billet vert à des plus hauts face aux principales devises – sauf la livre sterling.

En seulement une semaine, l’euro est tombé de 1,16 à moins de 1,13 dollar, pour la première fois depuis juillet 2020. Face au yen, la devise américaine a atteint un sommet en quatre ans et demi.

Et ce n’est sans doute pas fini. En cette fin d’année, la hausse du dollar est, chez les stratèges, l’un des paris les plus consensuels pour 2022. Avec un même argument chaque fois mis en avant : la normalisation de la politique monétaire américaine.

La Fed pressée d’agir

La Réserve fédérale (Fed) a commencé mi-novembre à réduire ses rachats d’actifs (le fameux tapering), au rythme de 15 milliards de dollars par mois. Elle pourrait aller plus loin en sortant de sa politique de taux zéro dès l’an prochain, à un horizon plus court que celui anticipé pour les autres grandes banques centrales (sauf la Banque d’Angleterre). Or des taux plus élevés, en attirant les capitaux étrangers, sont un facteur clef d’appréciation d’une devise.

De fait, la Fed pourra difficilement rester impassible face à une poussée inflationniste plus durable, plus forte, mais aussi plus généralisée que prévu :