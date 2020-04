Bourse : le rebond déjà terminé ?

La plupart des indices ont déjà rebondi de plus de 20% sur leur plus bas. (© DR)

Les marchés d'actions ont profité des annonces de plans de soutien massifs à l'économie.

Les investisseurs ont cessé de paniquer et les marchés ont repris de la hauteur. Le CAC 40 a rebondi de plus de 20% sur son plus-bas et le Dax allemand de 24%.

Londres et Milan ont progressé de 15% et 18%. Cette tendance est amplifiée outre-Atlantique. Le Dow Jones et le S&P 500 ont regagné 29% et 27%.

Avec, comme dans toute période troublée, des variations records. Ainsi, l'indice large américain a réalisé du 6 au 9 avril son meilleur gain hebdomadaire en quarante-cinq ans (+12,1%).

Goldman Sachs estime qu'un recul du S&P 500 vers les 2.000 points n'est plus à l'ordre du jour à court terme. «La combinaison d'un soutien politique sans précédent et d'un aplatissement de la courbe virale a considérablement réduit le risque de baisse de l'économie et des marchés financiers américains.»

Mais l'essentiel de la reconquête paraît déjà réalisé. La banque américaine vise un niveau de 3.000 points d'ici la fin de l'année. Soit un potentiel de 5%. Il faudra sans doute s'en contenter.

Soutiens massifs

Si les marchés ont pu reprendre de la hauteur, c'est en partie grâce à l'intervention massive des banques centrales et des États.

Longtemps divisé, l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, s'est accordé à la veille du week-end pascal sur un pare-feu de 540 milliards d'euros (4% du