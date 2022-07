Bourse: le potentiel de baisse n'est pas épuisé, selon Tikehau Capital

Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés de capitaux et Jean-Marc Delfieux, responsable de la gestion obligataire chez Tikehau Capital. (© DR)

Les experts de la société de gestion, Raphaël Thuin et Jean-Marc Delfieux, pensent que les actions seront pénalisées par une baisse des anticipations de profits et que des obligations à échéance longue vont encore souffrir des tensions sur les taux d'intérêt.

Raphaël Thuin, responsable des stratégies de marchés de capitaux, et Jean-Marc Delfieux, responsable de la gestion obligataire chez Tikehau Capital, ont fait le point sur leurs choix d'investissement pour les prochains mois.

Selon les deux experts, le changement de régime sur les marchés parait durable. La dynamique inflationniste devrait persister à long terme, alimentée par le vieillisement de la population, le recul de la mondialisation et des troubles géopolitiques.

Dans le même temps, les banques centrales «resserrent» leur politique monétaire et la croissance ralentit.

Les valorisations des actions et des obligations s'ajustent à la baisse, la volatilité progresse et la dispersion grandit entre les gagnants et les perdants, au sein même de chaque secteur d'activité.

Des multiples encore trop élevés

Pourtant, malgré la chute des cours, les valorisations boursières paraissent encore trop élevées, alors que les analystes n'ont pas encore revu en baisse leurs prévisions de bénéfices.

Le risque de chute est donc encore important, la rotation des portefeuilles n'est pas terminée et la valeur relative entre actions et obligations a changé.

L'effet «TINA» (there is no alternative) en faveur des actions était justifié par des taux d'intérêt proches de zéro ou négatifs. Mais il est entrain de disparaitre avec la remontée des rendements