Bourse : le cours d'Aéroports de Paris chute lourdement après le désengagement de Schipol

Aéroports de Paris et Schiphol Group,ont décidé de mettre un terme à un accord de coopération industrielle à long terme et une prise de participations croisées.

( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le cours d'Aéroports de Paris a chuté de plus de 12% dans les premiers échanges, mardi 6 décembre, entraîné par la vente des participations de l'exploitant d'aéroports néerlandais Schiphol à un prix bien inférieur au cours de la veille.

Schiphol a annoncé la vente de la totalité des 3,9% d'Aéroports de Paris qu'il détenait jusqu'alors à un prix de 133 euros par action, dans un communiqué mardi. Le cours du titre ADP, qui valait 147,65 euros lundi à la clôture, tombait mardi matin vers 9h45 à 128,85 euros, soit une chute de 12,77%.

Une cession prévue

Aéroports de Paris, qui chapeaute Roissy et Orly, et Schiphol Group, avaient signé un accord de coopération industrielle à long terme et une prise de participations croisées de 8% en 2008. La cession des actions, dont la dernière partie a été annoncé mardi et qui aura lieu formellement jeudi, était prévue entre les deux groupes. Elle représente plus de 514 millions d'euros.

De son côté, "Schiphol rachètera toutes les actions détenues par ADP pour un montant d'environ 420 millions d'euros, ce qui marquera la fin du processus de dénouement des participations croisées ", développe le gestionnaire néerlandais dans le communiqué.

Depuis le début de l'année, l'action de Aéroports de Paris reste encore en progression de 13,33%.