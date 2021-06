Bourse : le cocktail idéal ?

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

«Exceptionnel», voilà un mot que l'on a beaucoup entendu ou utilisé pour qualifier la vague des résultats de ce premier trimestre. La très grande majorité des publications a été nettement supérieure aux attentes des analystes, certains qualifiant même cette saison de résultats « comme l'une des meilleures ». Désormais c'est acté, tout le monde s'accorde à dire que les résultats 2021 seront nettement supérieurs à ceux de 2019. Bref la crise de la Covid semble définitivement derrière nous d'un point de vue macroéconomique.

La rapidité avec laquelle l'économie mondiale semble vouloir repartir est due à deux éléments selon nous : 1/ un niveau jamais vu d'interventionnisme et de soutien de la part des états et des banques centrales et 2/ la découverte dans un temps record des vaccins pouvant nous amener à retour à une vie « normale » dans les mois qui viennent. A cela il faut ajouter le matelas « colossal » d'économies constitué par les particuliers faute de pouvoir dépenser lorsque le monde a été mis sous cloche. Nous sommes donc là confrontés à un stock de liquidités encore jamais vu et qui dit réouverture progressive de l'ensemble des pans économiques, dit diffusion progressive de ces liquidités.

Bref, nous avons là un cocktail parfait pour justifier la hausse des marchés car toutes les planètes semblent alignées même si ce vilain terme qu'est l'inflation s'immisce de plus en plus dans les conversations.

Performances des indices

Performances des indices (Source : GreenSome Finance - Nyse Euronext)

Consensus

C'est acté également, les analystes revoient leurs copies et cette fois à la hausse alors que bien souvent à cette période de l'année on commence à ajuster les prévisions mais plutôt à la baisse. L'ampleur de la reprise en a surpris plus. A titre d'exemple, selon Infront Analytics la marge nette médiane du CAC 40 est attendue à 9,2% en 2021e vs 2,9% en 2020 et 6,5% en 2019. Pour le CAC Small on est revenu sur les niveaux de 2019 à 1,4% pour 2021e vs 0 en 2020 et 1,5% en 2019.

Même si nous restons très sceptiques sur l'ampleur de la reprise, il est certain que le gap par rapport à 2020 sera majeur et source de bonnes nouvelles à court terme. Le T2 devrait battre tous les records de progression aidé par un effet de base plus que favorable. Attention après au T3 qui sera plus normatif. Il faudra donc éviter d'extrapoler la vigueur du S1 et l'appliquer au S2.

Estimations de variation des BPA

Estimations des variations de BPA. * révisions des BPA par les analystes sur 12 mois (source : InFront au 31/05/2021)

Valorisation

Les marchés montent mais les prévisions de résultats sont revues à la hausse donc les niveaux de valorisation sont à peu près stables. Bref rien de spécial à dire. Dans le contexte actuel de taux, les niveaux de valorisation moyens n'ont rien de choquant.

Valorisation des indices

Valorisation des indices. (Source : InFront, valeurs médianes)

Conclusion

Pour beaucoup le gros de la hausse a eu lieu car la plupart des bonnes nouvelles sont désormais intégrées. Il reste encore quelques secteurs à la traine et même encore en territoire négatif ce qui peut offrir de belles opportunités dans une optique long terme à l'image du tourisme ou de l'Aéronautique. D'ailleurs, ce dernier secteur qui a été l'un des plus touchés commence à émettre des signaux positifs et évoque même d'ici 3-4 ans un niveau d'activité supérieur à celui de 2019 alors qu'il y a un an il espérait retrouver à l'horizon 2025 le niveau de 2019...

Au-delà de cette considération micro-économique mais qui est révélatrice de la tendance macro, la manne de liquidités dont dispose l'économie mondiale tant en provenance des institutions que des particuliers est un élément de soutien majeur et seul un événement exogène critique pourrait bloquer son retour dans l'économie. Reste la question de l'équilibre. Les grands argentiers vont devoir progressivement fermer les robinets. Le tout est de le faire progressivement et éviter que l'épargne des particuliers arrive trop vite car cela induirait une inflation difficilement contrôlable et obligerait alors un resserrement monétaire plus rapide qu'escompté ce que le marché ne veut absolument pas. Autre élément d'incertitude qui pourrait poindre le bout de son nez, les tensions salariales sur les secteurs ayant une intensité salariale forte i.e. des secteurs à main d'œuvre « moins qualifiée ». La hausse de la consommation pousse les secteurs de la distribution au sens large à renforcer leurs équipes pour répondre à la demande mais la crise étant passée par là, bon nombre de salariés de ces secteurs ne semblent pas vouloir revenir estimant les contraintes trop fortes. Dans ce contexte ce sera aux entreprises de faire venir les compétences et pour cela il faudra augmenter leur attractivité i.e. les salaires. Nous avons là un autre biais du retour de l'inflation. Bref, le débat sur le type d'inflation à venir est ouvert mais, à n'en pas douter, il aura une incidence sur l'évolution des marchés.

A plus court terme concernant la place parisienne, les mois de juin et juillet s'annoncent très embouteillés en termes d'introduction en Bourse. On parle d'une trentaine de dossiers. C'est bien l'indicateur que les feux sont au vert. Par ailleurs ce sera intéressant de voir les secteurs les plus recherchés car cela donnera une orientation sur les actifs à privilégier parmi ceux déjà en Bourse. Après gageons que le terme de « tech » sera mis à toutes les sauces... Après les Biotech, les Medtech, les Fintech arrivent les Cleantech, les Greentech et nous en passons...