Bourse : la sélection de Barclays dans les valeurs décotées et cycliques

Les spécialistes de Barclays anticipent une hausse de la Bourse ces prochains mois. (© Fotolia)

Les experts de la banque favorisent plusieurs thématiques, sensibles à l'investissement, l'ESG et à la reprise de l'activité.

L'équipe de recherche européenne de Barclays dirigée par Emmanuel Cau pense que les actions devraient encore s'apprécier dans les prochains mois, poursuivant leur ascension sur «le mur des inquiétudes» (wall of worry).

Le mois de septembre pourrait être agité, en prenant compte des cours élevés, des indicateurs avancés PMI au plus haut et une forte exposition des gérants. Mais des investisseurs gardent des munitions pour acheter dans les creux, avec 4.500 milliards de dollars retenus dans des fonds monétaires.

Les soutiens aux marchés venant du FOMO («fear of missing out», la peur de rater la hausse) et de TINA («the is no alternative», pas de placement rémunérateur autre que les actions) demeurent bien ancrés dans les mentalités.

Les profits des entreprises sont bien orientés et les perspectives d'activité restent favorables au second semestre, grâce au restockage et à la réouverture des économies.

Attention au variant Delta

Certes, l'expansion du variant Delta est un risque important, mais le lien entre les contaminations et les hospitalisations n'est plus aussi fort dans les pays où la population est largement vaccinée.

Le ralentissement de l'économie chinoise est une autre préoccupation pour les investisseurs, même si les Banques centrales font tout ce qu'elles peuvent pour alimenter la liquidité sur les marchés financiers.

La Fed