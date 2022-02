Bourse : la baisse n'est pas finie selon BofA Securities

Les stratèges de BofA Securities prévoient la poursuite de la tendance baissière. (© Adobestock)

Les stratèges de la banque américaine anticipent une nouvelle contraction des multiples de valorisation. Ils privilégient des secteurs défensifs et des valeurs financières.

Des craquelures apparaissent dans le scénario favorable aux actions européennes, selon les stratèges de BofA Securities. Ils anticipent une baisse des cours supplémentaire de 10% sur les niveaux actuels, avec un objectif d'ici la fin d'année à 430 points sur l'indice Stoxx 600.

Le recul des Bourses depuis le début de l'année a été favorisé par la hausse des taux réels (taux nominaux moins inflation anticipée), entrainant une baisse des multiples de valorisation.

La banque prévoit d'ici à décembre prochain un nouveau recul du PER à douze mois des sociétés du Stoxx 600, de 15 à 14,5. Avec un risque d'une baisse supplémentaire sous la moyenne de long terme à 14 si la Fed accélérait son resserrement monétaire.

Les économistes de la banque prévoient au moins neuf hausses du taux directeur dans les trois ans à venir, alors que le marché en anticipe seulement sept.

La croissance ralentit

La croissance ralentit et de nouvelles incertitudes apparaissent dont les tensions entre la Russie et l'Ukraine. La Réserve Fédérale va réduire la taille de son bilan et son offre de liquidités et les indicateurs avancés PMI diminuent.

Les prévisions de bénéfices des entreprises à douze mois n'augmentent plus en Europe, après une hausse de 50% des anticipations depuis la mi-2020.

Elles devraient diminuer de 5% d'ici à la fin de l'année, estiment les experts de BofA Securities,