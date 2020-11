Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-KPN bondit, l'intérêt d'EQT de nouveau évoqué Reuters • 12/11/2020 à 16:02









AMSTERDAM, 12 novembre (Reuters) - L'opérateur néerlandais de télécommunications KPN KPN.AS bondit jeudi en Bourse d'Amsterdam après des informations de presse selon lesquelles le groupe suédois de capital-investissement EQT l'a approché en vue d'un éventuel rachat. L'action KPN gagne 6,69% à 2,65 euros vers 15h00 GMT alors que l'indice local AEX .AEX progresse de 0,28% et que le Stoxx européen des télécoms .SXKP avance de 0,94%. Le titre a atteint son plus haut niveau depuis janvier à 2,7480 euros. Bloomberg, en citant des sources proches du dossier, rapporte qu'EQT a eu des discussions avec KPN dans le but de conclure un rachat amical pour un montant d'environ 11 milliards d'euros. KPN s'est refusé à tout commentaire sur le sujet. Les spéculations sur l'intérêt prêté à EQT pour le dossier avaient déjà fait grimper le cours du groupe néerlandais le mois dernier. (Toby Sterling, avec Anna Pruchnika, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EQT Tradegate +0.46% AEX Euronext Amsterdam +0.26% KONINKLIJKE KPN Euronext Amsterdam +6.65%