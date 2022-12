Bourse : investissez dans la relocalisation industrielle

«L'usine du monde» Faxconn connaît des tensions, notamment dues à la politique «zéro covid». La production d'Iphone, fabriqués en Chine par Faxconn pour Apple, a pris du retard. Apple envisage de déplacer une partie de la production en Inde. (© AFP

La trop grande dépendance des pays occidentaux à de nombreux produits chinois favorise les investissements dans la production domestique. Cette tendance de long terme au «reshoring» profite à des entreprises européennes et américaines.

Malgré des sourires de façade entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping le 14 novembre dernier en Indonésie à l'occasion du G20, de vives tensions économiques et politiques persistent entre les États-Unis et la Chine.

La course au leadership mondial, la volonté d’annexion de Taïwan réaffirmée par la Chine (y compris par la force) et les désordres de livraisons dans la logistique internationale liés aux contraintes sanitaires chinoises (politique «zéro Covid») ont provoqué une prise de conscience des États occidentaux de leur trop grande dépendance au fournisseur chinois.

Le différend entre les États-Unis et la Chine est tel que l’administration du président Biden a instauré en octobre dernier de fortes restrictions pour les fabricants de semiconducteurs américains portant sur leurs exportations de technologies vers la Chine. L'objectif officiel est d'éviter que des composants d'origine américaine se retrouvent dans des systèmes d'armes chinois.

Une trop grande dépendance à la Chine

Plus largement, la plupart des États occidentaux ont engagé des politiques publiques favorisant la relocalisation («reshoring») des industries jugées critiques (défense, télécoms, semiconducteurs, intelligence artificielle, énergie, agrobusiness, pharmacie, transport, mines), pour ne plus dépendre à ce point de la Chine devenue «l’usine du monde».

Ainsi, le