Bourse : gare à la hausse des taux d'intérêt

La sortie de crise pourrait créer de l'inflation et entraîner une hausse des taux d'intérêt. (© Fotolia)

L'exubérance gagne certains compartiments dopés aux taux bas, qui ne le resteront pas si l'inflation remonte.

Avec un gain de plus de 6% pour le CAC 40, ce mois de février a contre toute attente pris une tournure très positive. L'indice parisien est revenu à moins de 5% de ses niveaux d'avant le krach, il y a tout juste un an.

Les investisseurs fêtent la forte baisse des nouvelles contaminations dans le monde et l'accélération des campagnes de vaccination : 20% des Britanniques et 10% des Américains ont reçu au moins une dose, mais seulement 3% de la population en Europe, qui semble toutefois échapper à une nouvelle vague. Certes, la circulation des virus variants rend le tableau clinique fragile.

Mais les marchés perçoivent «la lumière au bout du tunnel», pour reprendre la récente formule de la Commission européenne, et espèrent une réouverture des économies au printemps, point de départ d'une reprise mondiale.

Poches d'excès

Ce pari s'illustre dans la vive progression des cours des métaux, du pétrole, des indices boursiers en général et de certains compartiments en particulier : valeurs technologiques, petites capitalisations (notamment américaines), marchés émergents...

Signalons aussi l'engouement pour les introductions, et même une véritable ruée dans les secteurs à la mode, avec des gains respectifs de 63% et de 30% pour l'américain Bumble (concurrent de Tinder) et le français HRS (hydrogène) leur premier jour de cotation.

Ou encore la frénésie