Bourse : faites le tri parmi les petites valeurs vertes !

Le revenu fait le tri parmi les valeurs vertes. (© CC A gore/J. Leroy/Yawing hunter/flickr.com/L.Mckernan)

Profitant d’un contexte favorable et d’une demande accrue des investisseurs, les sociétés de technologies liées à la transition énergétique sont de plus en plus nombreuses à la Bourse de Paris. Gare toutefois à l’effet de mode sur des entreprises généralement peu rentables et déjà bien valorisées. Tour d’horizon des conseils du Revenu sur les valeurs moyennes de la Green Tech.

«Les valeurs green en Bourse : effet de mode ou véritables pépites ?». Tel est le titre d’une récent note publiée par Nisa Benaddi, associée chez Euroland Corporate.

On peut, en effet, s’interroger sur la présence boursière croissante qu’ont pris les sociétés de technologies liées aux énergies renouvelables ces dernières années, un peu à l’image de ce qu’on a constaté auparavant avec les biotechs et les medtechs, une mode qui appartient désormais au passé au vu des très nombreux échecs accusés par de nombreuses jeunes entreprises innovantes du domaine de la santé.

Un environnement favorable

Comme le souligne le bureau d’analyse financière, la prise de conscience écologique a créé un environnement de marché propice aux entreprises dites vertes en Bourse, les investisseurs souhaitant accompagner les acteurs de la transition écologique.

Le poids croissant des fonds de gestion ESG, qui intègrent des critères de sélection environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’est pas non plus étranger à cet engouement, de même que l’accélération de la prise de conscience depuis la crise sanitaire autour des sujets de lutte contre le réchauffement climatique, avec des exigences renforcées de décarbonation et de développement durable dans tous les secteurs d’activité.

Au-delà du monde de la finance, la transition énergétique est désormais au cœur des préoccupations des