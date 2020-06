Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bourse : Europcar profite à plein des espoirs de réouverture des frontières Reuters • 08/06/2020 à 11:30









PARIS, 8 juin (Reuters) - Europcar EUCAR.PA bondit lundi matin en Bourse de Paris, amplifiant son rebond récent en profitant de la perspective de plus en plus nette d'une réouverture des frontières au sein de l'Union européenne, préalable à la reprise du tourisme. L'action du groupe de location automobile gagne 27,43% à 2,62 euros vers 11h00, la meilleure performance de l'indice SBF 120 .SBF120 , alors pratiquement à l'équilibre. Europcar avait déjà pris près de 49% sur les deux dernières semaines et affiche désormais un rebond de plus de 100% par rapport à son plus bas de mi-mars (1,22 euro), après une chute de près de 72% entre le 1er janvier et le 16 mars. "L'action a été extrêmement vendue pendant la crise avec des craintes pour la survie de la société. Les investisseurs reviennent massivement à l'achat avec la levée des mesures de confinement et des restrictions sur les voyages", explique un trader parisien. Europcar a notamment annoncé début mai avoir obtenu un prêt de 220 millions d'euros garanti par l'Etat, qui a apaisé les craintes sur sa capacité à poursuivre ses activités. Le groupe a dit peu après tabler sur une reprise lente cet été, reprise qui dépend en grande partie des décisions des gouvernements européens sur la réouverture des frontières fermées pour freiner la propagation du coronavirus. La Commission européenne a annoncé vendredi que l'UE rouvrirait complètement ses frontières intérieures d'ici fin juin et commencerait en juillet à lever les restrictions de voyages à destination ou en provenance du bloc. (Patrick Vignal et Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées EUROPCAR MOBILITY GRP Euronext Paris +28.40% SBF 120 Euronext Paris -0.14%