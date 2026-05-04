Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 4 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

SABADELL SABE.MC , SANTANDER SAN.MC

La banque espagnole Sabadell a annoncé vendredi avoir finalisé la vente de la banque britannique TSB à Santander pour un montant total d'environ 3,3 milliards d'euros (3,87 milliards de dollars).

REPSOL REP.MC

Repsol est en train de finaliser un accord visant à céder 49 % de son plus grand portefeuille espagnol d'énergies renouvelables à Masdar, société détenue par Abu Dhabi, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Dias, citant des sources proches de l'opération.

Par ailleurs, Repsol a l'intention d'augmenter sa production de pétrole brut d'environ 11 %, soit 61 000 barils par jour, principalement en renforçant ses activités aux États-Unis, au Venezuela et en Libye, a rapporté lundi le site d'information El Confidencial.

PROSEGUR CASH CASHP.MC

Prosegur Cash a annoncé lundi que son bénéfice net consolidé au premier trimestre s'élevait à 25 millions d'euros.

DEOLEO OLEO.MC

Deoleo a annoncé tard dans la soirée du 30 avril qu'elle émettrait 4 millions d'euros d'obligations .

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