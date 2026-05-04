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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 4 mai
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

SABADELL SABE.MC , SANTANDER SAN.MC

La banque espagnole Sabadell a annoncé vendredi avoir finalisé la vente de la banque britannique TSB à Santander pour un montant total d'environ 3,3 milliards d'euros (3,87 milliards de dollars).

REPSOL REP.MC

Repsol est en train de finaliser un accord visant à céder 49 % de son plus grand portefeuille espagnol d'énergies renouvelables à Masdar, société détenue par Abu Dhabi, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Dias, citant des sources proches de l'opération.

Par ailleurs, Repsol a l'intention d'augmenter sa production de pétrole brut d'environ 11 %, soit 61 000 barils par jour, principalement en renforçant ses activités aux États-Unis, au Venezuela et en Libye, a rapporté lundi le site d'information El Confidencial.

PROSEGUR CASH CASHP.MC

Prosegur Cash a annoncé lundi que son bénéfice net consolidé au premier trimestre s'élevait à 25 millions d'euros.

DEOLEO OLEO.MC

Deoleo a annoncé tard dans la soirée du 30 avril qu'elle émettrait 4 millions d'euros d'obligations .

Pour les perspectives des marchés européens d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice des valeurs vedettes espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX

Pour les valeurs composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la zone de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur les mouvements boursiers espagnols, double-cliquez sur HOT-ES

Pour le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur

.MES

Pour le dernier rapport Eurostocks, veuillez double-cliquer sur .EU

Valeurs associées

BANCO SABADELL
3,1320 EUR Sibe -0,25%
BANCO SANTANDER
10,3880 EUR Sibe +0,08%
DEOLEO
0,3160 EUR Sibe 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
79,285 USD NYSE +3,38%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX +0,47%
IBEX 35
17 790,7000 Pts Sibe +0,05%
PROSEGUR CASH
0,6610 EUR Sibe +1,07%
Pétrole Brent
108,85 USD Ice Europ -4,59%
Pétrole WTI
102,63 USD Ice Europ -2,65%
REPSOL
22,7400 EUR Sibe -0,18%
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