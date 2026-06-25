Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 25 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées jeudi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

BBVA BBVA.MC

BBVA a déclaré mercredi avoir procédé à une réduction partielle de capital de 25,87 millions d'euros (29,40 millions de dollars) et annulé 52,8 millions d'actions propres.

IBERDROLA IBE.MC

Iberdrola construit sa première batterie à grande échelle aux États-Unis, a annoncé la société mercredi soir.

AUDAX RENOVABLES ADXR.MC

Audax Renovables a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur Elmera ELMRA.OL au prix de 41,2 NOK par action, valorisant la société à environ 4,5 milliards de NOK (457 millions de dollars). La réalisation de l'opération est soumise à un taux d'acceptation de 66,7 %, a indiqué la société jeudi, précisant que 43,3 % des actionnaires soutenaient l'offre.

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA ARTC.MC

Arteche a annoncé mercredi avoir mené à bien une offre accélérée de souscription en vue d’une augmentation de capital et d’une cession d’actions pour un montant total de 100 millions d’euros, au prix d’offre de 33,00 € par action, soit une décote de 9,59 % par rapport au cours de clôture.

INDRA IDR.MC

Indra est en pourparlers avec la filiale de General Dynamics à Santa Barbara en vue de créer une coentreprise destinée à remporter d’importants contrats de défense terrestre, a rapporté mercredi soir le journal espagnol Expansion, citant des sources proches des discussions.

TELEFONICA TEF.MC

BlackRock BLK.N a porté sa participation dans Telefonica à 6,24 % grâce à une cinquième augmentation consécutive, renforçant ainsi sa position de quatrième actionnaire du groupe, a rapporté Expansion jeudi.

FCC FCC.MC

FCC pourrait rétablir son dividende en actions dans le courant de l'année après avoir opté pour un versement en espèces de 0,5 € par action, selon Expansion.

AMADEUS AMA.MC

Jefferies a abaissé l'objectif de cours d'Amadeus de 65 à 60 euros.

(1 $ = 0,8800 euros)

(1 $ = 9,8468 couronnes norvégiennes)

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