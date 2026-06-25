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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 25 juin
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 08:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées jeudi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

BBVA BBVA.MC

BBVA a déclaré mercredi avoir procédé à une réduction partielle de capital de 25,87 millions d'euros (29,40 millions de dollars) et annulé 52,8 millions d'actions propres.

IBERDROLA IBE.MC

Iberdrola construit sa première batterie à grande échelle aux États-Unis, a annoncé la société mercredi soir.

AUDAX RENOVABLES ADXR.MC

Audax Renovables a l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur Elmera ELMRA.OL au prix de 41,2 NOK par action, valorisant la société à environ 4,5 milliards de NOK (457 millions de dollars). La réalisation de l'opération est soumise à un taux d'acceptation de 66,7 %, a indiqué la société jeudi, précisant que 43,3 % des actionnaires soutenaient l'offre.

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA ARTC.MC

Arteche a annoncé mercredi avoir mené à bien une offre accélérée de souscription en vue d’une augmentation de capital et d’une cession d’actions pour un montant total de 100 millions d’euros, au prix d’offre de 33,00 € par action, soit une décote de 9,59 % par rapport au cours de clôture.

INDRA IDR.MC

Indra est en pourparlers avec la filiale de General Dynamics à Santa Barbara en vue de créer une coentreprise destinée à remporter d’importants contrats de défense terrestre, a rapporté mercredi soir le journal espagnol Expansion, citant des sources proches des discussions.

TELEFONICA TEF.MC

BlackRock BLK.N a porté sa participation dans Telefonica à 6,24 % grâce à une cinquième augmentation consécutive, renforçant ainsi sa position de quatrième actionnaire du groupe, a rapporté Expansion jeudi.

FCC FCC.MC

FCC pourrait rétablir son dividende en actions dans le courant de l'année après avoir opté pour un versement en espèces de 0,5 € par action, selon Expansion.

AMADEUS AMA.MC

Jefferies a abaissé l'objectif de cours d'Amadeus de 65 à 60 euros.

(1 $ = 0,8800 euros)

(1 $ = 9,8468 couronnes norvégiennes)

Pour consulter les perspectives des marchés européens d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice des valeurs phares espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX

Pour consulter les valeurs composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la zone de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur l'évolution des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour consulter le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur .MES

Pour consulter le dernier rapport Eurostocks, double-cliquez sur .EU

Valeurs associées

AMADEUS IT GRP BR-A
52,1800 EUR Sibe 0,00%
AUDAX RENOV
1,2900 EUR Sibe 0,00%
BBVA
21,3200 EUR Sibe 0,00%
BLACKROCK
981,290 USD NYSE -3,41%
FOMENTO CONSTR.
11,4000 EUR Sibe +1,24%
IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBEX 35
19 389,5000 Pts Sibe 0,00%
INDRA SISTEMAS BR-A
44,1800 EUR Sibe -1,07%
TELEFONICA
3,6790 EUR Sibe 0,00%
UNICAJA BANCO
2,4880 EUR Sibe +0,81%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/06/2026 à 08:05:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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