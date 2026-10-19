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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 07:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les titres espagnols suivants pourraient être influencés lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

SANTANDER SAN.MC

Santander a déclaré lundi avoir développé des capacités d’IA qui améliorent les performances et réduisent les coûts grâce à l’infrastructure d’IA NVIDIA NVDA.O .

TUBOS REUNIDOS TUR.MC

Les cinq offres soumises pour les actifs de Tubos Reunidos prévoient toutes des réductions d’effectifs parmi ses 1 300 salariés ainsi que des modifications des conditions de travail, tandis qu’une seule propose d’acquérir les deux usines pour la somme symbolique d’un euro, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Días.

ENDESA ELE.MC

Jefferies a relevé son objectif de cours de 35 à 37 €.

ENCE ENC.MC

Jefferies a abaissé son objectif de cours de 2,85 € à 2,60 €.

Pour consulter les perspectives des marchés européens d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice espagnol des valeurs vedettes IBEX, double-cliquez sur .IBEX

Pour consulter les valeurs composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la zone de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur l'évolution des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour consulter le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur .MES

Pour consulter le dernier rapport Eurostocks, double-cliquez sur .EU

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
12,0340 EUR Sibe +0,30%
ENCE ENERGIA
- EUR Sibe 0,00%
ENDESA
- EUR Sibe 0,00%
IBEX 35
19 326,3000 Pts Sibe +0,77%
NVIDIA
214,1300 USD NASDAQ -1,43%
TELEFONICA
3,4100 EUR Sibe +2,71%
TUBOS REUNIDOS
0,1438 EUR Sibe 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/10/2026 à 07:34:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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