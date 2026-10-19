Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 19 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les titres espagnols suivants pourraient être influencés lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

SANTANDER SAN.MC

Santander a déclaré lundi avoir développé des capacités d’IA qui améliorent les performances et réduisent les coûts grâce à l’infrastructure d’IA NVIDIA NVDA.O .

TUBOS REUNIDOS TUR.MC

Les cinq offres soumises pour les actifs de Tubos Reunidos prévoient toutes des réductions d’effectifs parmi ses 1 300 salariés ainsi que des modifications des conditions de travail, tandis qu’une seule propose d’acquérir les deux usines pour la somme symbolique d’un euro, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Días.

ENDESA ELE.MC

Jefferies a relevé son objectif de cours de 35 à 37 €.

ENCE ENC.MC

Jefferies a abaissé son objectif de cours de 2,85 € à 2,60 €.

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