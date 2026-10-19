Un huitième cas d'Ebola au Kenya

Le ministre kényan de la Santé, Aden Duale, s'exprime lors d'une conférence de presse à Nairobi le 6 octobre 2026 ( AFP / SIMON MAINA )

Un nouveau cas d'Ebola a été confirmé dimanche au Kenya, a indiqué un haut responsable du ministère de la Santé, portant le total à huit cas dont un décès dans le pays.

Ce nouveau cas est un homme de 49 ans qui a notamment présenté des symptômes de fièvre, maux de tête et des douleurs musculaires, a indiqué le directeur de la Santé du ministère, Patrick Amoth.

"Il ne s’agit pas d’un professionnel de santé à proprement parler, mais d’un agent de service auprès des patients", s'occupant par exemple du linge, nettoyage des chambres, a-t-il précisé lors d'un entretien avec la chaîne privée kényane Citizen TV dimanche soir.

Cet homme avait été placé en quarantaine le 9 octobre. Il a probablement été exposé au virus dans la chambre du premier patient kényan, a aussi expliqué M. Amoth.

Le Kenya a déclaré le 6 octobre un premier cas et un premier décès d'Ebola sur son territoire, un homme d'affaires d'une quarantaine d'années qui vivait en République démocratique du Congo (RDC), où une épidémie a été déclarée en mai.

Ce premier malade kényan était tombé malade environ un mois auparavant, avait été soigné en RDC, avant de voyager vers la capitale ougandaise, Kampala, puis vers Nairobi le 3 octobre, où il est décédé le 5 octobre.

Parmi les sept personnes qu'il a infectées au Kenya, trois sont ses proches, les quatre autres travaillaient dans l'hôpital où il a été soigné à Nairobi. Tous sont dans un état "stable" selon M. Amoth.

Les autorités sanitaires kényanes ont indiqué samedi avoir recensé 130 cas contacts du premier patient, parmi lesquels 128 ont été tracés et placés en quarantaine.

En RDC, l'épidémie a passé la barre des 9.000 cas, pour 4.381 décès, selon un bilan des autorités sanitaires congolaises en début de semaine dernière.