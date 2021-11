Bourse : entre 2018 et 2021 des ressemblances troublantes et une différence majeure...

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

En Bourse, il existe plusieurs similitudes entre les deux années mais une différence de taille. La première ressemblance est le doublement des prix du pétrole. Ce sujet, fait actuellement l'actualité, dans la mesure la hausse des cours de l'or noir constitue désormais un frein pour la conjoncture économique, alors que jusque 80$ le baril elle ne faisait que refléter la croissance mondiale. En 2018, aussi les cours du pétrole avaient fortement progressé..

La deuxième ressemblance, c'est le ralentissement économique chinois. En 2018, comme en 2021, les indicateurs avancés pointaient un ralentissement économique marqué dans l'empire du Milieu. Cette baisse des indicateurs avancés ne concernait pas les USA, jusqu'à ce que l'inquiétude sur la conjoncture l'emporte.

La troisième ressemblance, c'est la divergence de comportement entre l'indice NASDAQ et l'indice des actions chinoises, le MSCI China. En 2018, dès le début de l'année, le cours des actions chinoises a « décroché » lourdement, alors que le cours du Nasdaq continuait sa progression. Cette opposition de comportement a duré plus de 6 mois, avant que le Nasdaq rejoigne le MSCI China dans sa baisse, en fin d'année 2018. En 2021, depuis le mois de février, le cours des actions chinoises subit une baisse importante, supérieure à 25%, alors que le Nasdaq continue de voler de record en record…

La différence majeure entre 2018 et 2021, c'est la politique monétaire des USA et le niveau des taux d'intérêt associés. En effet, la générosité de la FED est telle en 2021, que les liquidités sont surabondantes outre-Atlantique actuellement, alors que l'année 2018 avait été marquée par une baisse des achats d'actifs, et même le «reverse quantitative easing ». Cette politique monétaire plus restrictive avait induit une baisse du total bilan de la Banque Centrale, et poussé les taux à la hausse jusqu'à atteindre 3,2%...alors qu'ils valent exactement la moitié aujourd'hui (1,6%).

Il est très probable que la réunion de politique monétaire de la Banque centrale des USA de cette semaine annonce un début de réduction des achats d'actifs, qui représentent toujours aujourd'hui le montant astronomique de 120 Mds$ par mois (soit 80Mds$ de bons de trésor et 40Mds$ de MBS (dette privée)). Cette décision est attendue par les marchés. Si elle effectivement annoncée, elle constitue un premier pas vers une normalisation de la politique monétaire, et, à la marge, une réduction de la création de monnaie. Ainsi, l'analogie avec 2018 serait plus complète encore. Gageons que l'année 2021 ne se termine pas comme l'année 2018 : les cours avaient baissé de près de 20% entre le 3 octobre et le 24 décembre 2018…

