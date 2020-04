Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Elis en tête du SBF 120 après un CA supérieur aux attentes Reuters • 29/04/2020 à 11:36









PARIS, 29 avril (Reuters) - Elis ELIS.PA progresse nettement mercredi à la Bourse de Paris au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes pour le premier trimestre. Vers 11h20, l'action Elis grimpe de 14,45% à 10,81 euros, un plus haut d'un mois et demi. Elle signe ainsi la forte hausse de l'indice SBF 120 .SBF120 , qui gagne 0,31%, et la troisième du Stoxx 600 .STOXX (+0,18%). Le spécialiste de la blanchisserie industrielle a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de 2,3% à 759,2 millions d'euros (-1,8% en organique) avec une baisse d'activité particulièrement importante dans le secteur de l'hôtellerie. L'impact des mesures de confinement liées à la crise sanitaire a eu un impact "très significatif" sur le chiffre d'affaires du mois de mars (-12,4% en organique), a fait savoir le groupe dans son communiqué https://bit.ly/3d19hlt. Les investisseurs retiennent surtout que le chiffre est moins mauvais que prévu. "Le chiffre d'affaires trimestriel est supérieur au consensus à -5,0% et à nos attentes (-4,0%)", observent dans une note les analystes de JPMorgan Cazenove, à "neutre" sur la valeur. "Nous pensons que le groupe est bien géré et dispose de positions solides sur la plupart de ses marchés (...) mais il lui faudra du temps pour se remettre du choc provoqué par le coronavirus compte tenu de sa forte exposition aux hôtels et la société sortira de l'autre côté avec un effet de levier élevé", ajoutent-ils Elis a dit s'attendre à une baisse d'activité plus importante au deuxième trimestre et à toucher un point bas en avril "avec une évolution organique du chiffre d'affaires d'environ -40%". Le groupe s'est déclaré dans l'incapacité de fournir de nouveaux objectifs annuels compte tenu des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées ELIS Euronext Paris +9.79% SBF 120 Euronext Paris -0.01% STXE6 EUR P DJ STOXX -0.05%

