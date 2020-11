Bourse : Edenred va-t-il expulser Renault du CAC 40 ?

Le poids d'Edenred au sein du SBF 120 est supérieur à celui de Renault. (© Euronext)

Euronext pourrait faire évoluer la composition de ses grands indices le mois prochain. L'occasion de se prêter au jeu des pronostics. Selon les chiffres que nous a fournis l'opérateur de la Bourse de Paris, Edenred pourrait bien accéder au Graal alors que Renault risque la rétrogradation.

Le poids croissant des encours de la gestion collective indicielle et des trackers, ces fonds peu chargés en frais qui répliquent les performances des indices sous-jacents, donne un intérêt certain à anticiper les évolutions au fil du temps des indices boursiers, et la Bourse de Paris ne fait pas exception.

Car entrer ou sortir d'un indice boursier, en particulier d'un baromètre vedette comme le CAC 40, est tout sauf neutre. Une admission dans le saint des saints des indices représentatifs de la cote parisienne consacre, dans la majorité des cas, un parcours boursier très favorable. Inversement une éjection de l'indice en question reflète un désintérêt marqué des investisseurs.

Surtout, une fois entrée dans l'indice, la valeur en question bénéficie à la fois d'une notoriété accrue, ce qui peut lui permettre d'attirer de nouveaux actionnaires, et d'un effet d'intégration automatique dans les fonds gérés de façon indicielle. Deux facteurs susceptibles d'entraîner des flux acheteurs et, donc, de faire monter l'action.

Qu'est-ce que la «capitalisation flottante» ?

À la Bourse de Paris, c'est le conseil dit scientifique d'Euronext qui décide des entrées et sorties au sein des différents grands indices. Il se réunit tous les trimestres afin de mettre à jour la composition d'indices tels que le CAC 40, son antichambre le CAC Next 20 et le SBF 120,