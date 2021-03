Bourse : Edenred prêt à remplacer Atos dans le CAC 40

Au 33ème rang du SBF 120 Edenred pourrait prendre la place d'Atos, au 48ème rang, dans le CAC 40. (© Eve agency)

Euronext Paris devrait faire évoluer la composition de ses indices le 11 mars prochain. Outre Edenred, qui a de bonne chance d'évincer Atos du CAC 40, Eurofins Scientific et Sartorius Stedim Biotech pourraient prendre la place de Renault et de Bouygues. D'autres mouvements sont également à prévoir dans le CAC Next 20, antichambre de l'indice vedette de la Bourse de Paris.

Le conseil dit scientifique d'Euronext se réunit tous les trimestres dans le but de revoir la composition de ces grands indices. La dernière mise à jour date de décembre dernier : le gestionnaire de la Bourse de Paris avait décidé de faire rentrer Biomérieux dans le CAC Next 20, antichambre du CAC 40.

Le champion du diagnostic remplaçait alors Ingenico Group, qui a été retiré de la cote suite à son rachat par Worldline. Au vu du poids croissant de la gestion indicielle, être admis ou être exclu d'un grand indice n'est jamais sans conséquence boursière pour les valeurs concernées, qui font ainsi face à des mouvements significatifs à l'achat ou à la vente.

Deux grands critères de choix

Le conseil scientifique d'Euronext doit se réunir le 11 mars prochain pour décider des entrées et sorties au sein des différents indices de la place parisienne.

Il tient notamment compte de la «capitalisation boursière flottante», c'est-à-dire la valeur en Bourse des entreprises concernées pondérée par la part du capital effectivement disponible à l'achat et à la vente (flottant) et la liquidité avec les volumes d'échange moyens observés sur douze mois glissants. Il cherche également à respecter un certain équilibre entre les secteurs d'activités.

À partir des données arrêtées au 26 février dernier et fournies par Euronext, Le