BOURSE DU CANADA-Le TSX recule légèrement sous l'effet de la baisse des valeurs technologiques et minières

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(Dernières informations à la clôture du marché)

par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a légèrement reculé jeudi, pénalisé par les valeurs minières et technologiques, alors que les données américaines ont conforté les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en baisse de 16,06 points, soit 0,04%, à 36.249,03, après trois jours consécutifs de hausse.

* L'économie américaine a connu au troisième trimestre sa plus forte croissance depuis un an et les pressions sur les prix se sont accentuées en septembre.

* "Parallèlement à une activité économique soutenue, cette reprise de la dynamique inflationniste maintient fermement sur la table la perspective d’une nouvelle hausse des taux de la Fed en décembre", a déclaré Ksenia Bushmeneva, économiste chez TD Economics, dans une note.

* Les investisseurs estiment à environ 80% la probabilité que la Fed resserre sa politique monétaire en décembre, tandis qu’ils anticipent pleinement une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada d’ici janvier, après que celle-ci a relevé ses taux mercredi pour la première fois en trois ans.

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* Le secteur des matières premières .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a reculé de 2,9%, les anticipations de resserrement monétaire de la Fed pesant sur l’or .

* L'action Alamos Gold AGI.TO a reculé de 9,1% après que les résultats trimestriels du producteur d'or se sont révélés inférieurs aux estimations.

* Le secteur technologique .SPTTTK a perdu 1,2%, suivant la tendance baissière des actions technologiques américaines , les investisseurs réévaluant les dépenses massives des géants de la tech en matière d’intelligence artificielle.

* L'indice de l'énergie .SPTTEN a reculé de 0,2% après que les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en baisse de 0,8% à 102 dollars le baril, dans l'espoir de pourparlers de paix au Moyen-Orient.

* La plus forte baisse de l’indice a été enregistrée par Allied Properties AP_u.TO . Les actions de ce bailleur d’espaces de bureaux ont chuté de 18,9% après l’annonce d’une baisse de 6,6% de ses revenus locatifs en glissement annuel.

* Tous les autres grands secteurs ont terminé en hausse, notamment le secteur financier, qui a progressé de 1%.

* L'action de Bausch Health Companies BHC.TO a bondi de 28,3% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions.