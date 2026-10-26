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BOURSE DU CANADA-Le TSX progresse alors que les investisseurs saluent le résultat des élections en Colombie-Britannique
information fournie par Reuters 26/10/2026 à 21:29

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations à la clôture du marché)

par Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a rebondi lundi, tiré par les valeurs financières et les titres du secteur des ressources, après que le résultat des élections provinciales en Colombie-Britannique a potentiellement amélioré les perspectives des sociétés pétrolières et gazières.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a terminé en hausse de 155,98 points, soit 0,4 %, à 35.944,16, après avoir enregistré vendredi son plus bas niveau de clôture depuis le 14 octobre.

* Le Parti conservateur, dans l'opposition, a remporté les élections en Colombie-Britannique pour la première fois depuis près de 100 ans, en promettant d'accélérer la production de gaz naturel liquéfié.

* "Tout le monde parle des élections en Colombie-Britannique", a déclaré Barry Schwartz, directeur des investissements chez Baskin Wealth Management. "Pour les entreprises du secteur pétrolier, gazier et de la construction, c'est globalement positif."

* Le secteur de l'énergie .SPTTEN , qui regroupe plusieurs sociétés dont la capitalisation boursière dépasse 100 milliards de dollars canadiens (71,34 milliards de dollars), telles que Canadian Natural Resources CNQ.TO et Suncor Energy SU.TO , a progressé de 0,4 %.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 1,5 %, tout en restant à un niveau élevé de 101,76 dollars le baril.

* "Plus le pétrole reste longtemps à ces niveaux, plus il devient incontournable de détenir des actions de CNQ ou de Suncor", a déclaré Schwartz.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 0,7 %. L’or XAU= a rebondi après avoir atteint, lors de la séance précédente, son plus bas niveau depuis plus de trois mois, la baisse du prix du pétrole ayant apaisé les craintes inflationnistes à la veille de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine prévue mercredi.

* Le secteur financier .SPTTFS , qui pèse lourd dans l’indice, a progressé de 0,8 % et le secteur industriel

.GSPTTIN a clôturé en hausse de 0,5 %.

* CAE CAE.TO a annoncé la cession de Flightscape, sa division spécialisée dans les logiciels de gestion des opérations aériennes, à SITA, une autre entreprise mondiale spécialisée dans les technologies aéronautiques, dans le cadre d’une transaction évaluée à 500 millions de dollars, dette comprise. L’action CAE a progressé de 4,6 %.

* Algoma Steel ASTL.TO a clôturé en hausse de 2,6 %. Les États-Unis et le Canada travaillent à la conclusion d’un accord visant à alléger les droits de douane américains sur l’acier et les automobiles canadiens, ont indiqué deux sources américaines et quatre sources canadiennes.

* Cinq des dix principaux secteurs ont terminé en baisse, notamment celui des biens de consommation discrétionnaire

.GSPTTCD . Il a perdu 0,6 %, les actions du distributeur de vêtements Aritzia ATZ.TO reculant de 2,3 %.

(1 dollar américain = 1,4018 dollar canadien)

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