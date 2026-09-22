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BOURSE DU CANADA-Le TSX atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines grâce à l'optimisme concernant le Moyen-Orient
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 22:56
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Dernières informations à la clôture du marché)

par Fergal Smith

L'indice boursier principal du Canada a atteint mardi son plus haut niveau depuis près de trois semaines, porté par la hausse des valeurs technologiques et minières, les investisseurs se montrant optimistes quant aux perspectives d'une résolution du conflit au Moyen-Orient.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE a clôturé en hausse de 326,21 points, soit 0,9%, à 36.335,61, atteignant ainsi son plus haut niveau de clôture depuis le 4 septembre.

* Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington et Téhéran s’orientaient vers un accord, tandis qu’un haut responsable iranien a indiqué que Téhéran pourrait rouvrir le détroit d’Ormuz d’ici quelques jours si les États-Unis allégeaient la pression militaire et levaient leur blocus sur les ports iraniens.

* La hausse des prix de l’énergie due au conflit a accentué les pressions inflationnistes à l’échelle mondiale.

* "Les marchés connaissent un léger rebond de soulagement", a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James. "Je pense effectivement que les cours des matières premières pourraient continuer à bénéficier d’une demande soutenue et à progresser si une résolution durable est trouvée."

* Les cours du cuivre HGc1 ont prolongé leur progression pour une sixième séance consécutive, la Chine, premier consommateur de métaux, s'étant approvisionnée avant les fêtes. Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères ainsi que celles des producteurs de potasse, tels que Nutrien NTR.TO , a progressé de 3,7%.

* Interrogé sur un éventuel accord visant à acheter de la potasse auprès de la Biélorussie, Donald Trump a déclaré que les États-Unis continueraient à s'approvisionner auprès du Canada, mais que la Biélorussie souhaiterait vendre à un prix inférieur.

* L'action Shopify SHOP.TO a progressé de 7,4%, prolongeant ainsi les fortes hausses enregistrées la veille, lorsque la société de commerce électronique a annoncé son partenariat avec Meta Platforms META.O pour développer une expérience d'achat basée sur l'intelligence artificielle.

* Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 2,9%, tandis que le secteur industriel .GSPTTIN a clôturé en hausse de 1,6% grâce à la remontée des actions des chemins de fer.

* Parmi les dix principaux secteurs, seuls les services financiers .SPTTFS et l’énergie .SPTTEN ont terminé en baisse.

* Le secteur financier a perdu 0,7%, tandis que celui de l’énergie reculait de 0,7%, les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ayant clôturé en baisse de 1,2% à 94,59 dollars le baril.

Valeurs associées

Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
736,5950 USD NASDAQ -0,63%
NUTRIEN
106,230 CAD TSX -1,59%
SHOPIFY RG-A
207,690 CAD TSX +15,81%
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