Bourse : dix actions à acheter et six à vendre après la rechute du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine.

Après son franc rebond de fin mars, l'indice CAC 40 a reperdu un peu plus de 4% cette semaine et abandonne 30,5% depuis le début de l'année. Dans ce contexte qui risque de rester chahuté, la rédaction du Revenu livre ses conseils sur 22 actions. Nous en recommandons dix à l'achat et six à la vente.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (LVMH, Total, Netflix, Renault, Safran...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. En cette période compliquée à tous points de vue, nous recommandons dix actions à l'achat, six à la vente et six sont à conserver.

Nos conseils sur 22 actions Altice Europe

Au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires de la maison mère de SFR a augmenté de 10,7%, à 4 milliards d'euros. L'excédent brut d'exploitation a progressé de 14,3%, à 1,45 milliard d'euros. Malgré la pandémie, Altice anticipe une nouvelle progression des revenus et de la rentabilité pour l'exercice en cours. Très surveillés par le marché en raison du poids de la dette (30,5 milliards d'euros), les dirigeants ont indiqué ne pas avoir d'échéance de remboursement majeure avant 2025. Avis réservé maintenu. Vendez

Bastide

Le bénéfice net de l'équipementier médical a bondi de 47,6%, à 6,5 millions d'euros, au premier semestre de l'exercice qui s'achèvera en juin prochain. Cette évolution s'explique par une hausse des ventes et de la rentabilité, ainsi qu'une base de comparaison favorable. Bastide Le Confort Médical est très sollicité pour fournir des équipements et des services de