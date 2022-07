Bourse Direct: "Un semestre cohérent"

Publication des résultats S1 2022

Bourse Direct publie des résultats semestriels solides avec un PEB de 25,9 M€ (+6,3%) et un PNB de 22,6 M€ (+8,8%). Le REX de la société ressort en ligne avec nos attentes (5,1 M€) suite à l’intégration d’Exoé, et le RN en léger recul, à 3,7 M€. Si le recrutement de nouveaux clients continue d’augmenter, Bourse Direct a du faire face au ralentissement généralisé des volumes traités sur les marchés après une période exceptionnelle. La société poursuit ses efforts en matière d’offre et devrait bénéficier de belles synergies avec Exoé à terme.



Perspectives

Bourse Direct entend continuer les efforts déployés sur l’activité bourse mais également sur le développement de la clientèle B2B (institutionnelle) et de son pôle épargne. Dans un contexte d’incertitude sur les marchés, nous avons revu à la marge nos estimations 2022e avec un PNB de 44,7 M€ (vs 46,1 M€), un ROC de 10,8 M€ (vs 11,8 M€), soit une margé opérationnelle de 24,1%. A plus long terme, et post synergies avec Exoé, nous relevons nos attentes et modélisons maintenant 30% de marge opérationnelle en 2024, contre 26,7% précédemment.





Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 4,10 € et notre recommandation reste à Achat. Nous sommes toujours très optimistes sur les perspectives du groupe.