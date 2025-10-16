Bourse Direct : Retour à une croissance trimestrielle positive

Publication du chiffre d’affaires T3 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires S1 en recul de -3%, Bourse direct retourne à une croissance positive sur le T3, avec des revenus en hausse de +2% à 19,1 M€, sous l’effet d’une forte volatilité des marchés. Le CA 9M du groupe ressort ainsi à 56,3 M€, soit une baisse contenue de -1,4% malgré la tendance négative sur les revenus d’intérêt.
Estimations annuelles maintenues
Après cette bonne publication, nous confirmons nos estimations annuelles : un PNB de 69,3 M€ qui fait ressortir une croissance 2025e de -1,6%, pour un REX de 24,9 M€ (35,9% du PNB) et un RN de 18,2 M€.
Recommandation
Nous réitérons notre objectif de cours de 7,00€ ainsi que notre recommandation à Achat. Le titre (qui derate) se traite 11,9x P/E 2025e sur notre estimation contre un secteur (qui rerate) à 22,8x.
