Bourse Direct : Résultats semestriels excellents, de nouveau !

Publication des résultats S1 2024

Bourse Direct annonce des résultats en forte croissance avec un PEB S1 de 38,4 M€ (+14,2%) et un PNB de 36,0 M€ (+15,8%). Le REX de la société ressort en hausse de près de +25% et s’établit à 14,2 M€ (marge sur PNB c40%, +310 bps), pour un RN de 10,4 M€. C’est une superbe performance, en ligne avec nos attentes. Le second semestre devrait être du même acabit pour le groupe.

Perspectives et estimations

Après un premier semestre d’excellente facture, nous attendons un S2 similaire, dans un contexte toujours très volatil, un environnement de taux favorable et des placements fermes offrant beaucoup de visibilité sur les revenus du groupe à court terme. Le lancement du service de prêt de titres en juillet 2024 pourrait par ailleurs rapidement donner des résultats concrets. Nous maintenons en conséquence notre scénario (PNB 70,7 M€ et RNpg 20,4 M€) et réaffirmons notre opinion très positive sur le dossier, que nous poussons avec conviction depuis début 2023 et la remontée des taux.

Recommandation

Nous maintenons notre recommandation à Achat et notre OC de 7,00€. Au cours actuel, le titre se traite 13,5x notre estimation de RN 2024e contre un secteur plus proche des 16,5x.