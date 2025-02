Bourse Direct: résultats annuels 2024 en hausse information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 12:24









(CercleFinance.com) - Bourse Direct a fait état vendredi de résultats annuels 2024 en hausse, notamment sous l'effet d'une accélération du recrutement de nouveaux comptes.



Le spécialiste de la Bourse sur Internet a dégagé un résultat d'exploitation consolidé de 26 millions d'euros l'an dernier contre 21,8 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 19,1%.



Son produit net bancaire consolidé s'est accru de 13% pour s'établir à 70,4 millions d'euros.



Le résultat net consolidé ressort à 19,3 millions d'euros contre 16,1 millions d'euros en 2023, après l'enregistrement d'une charge d'impôt d'un montant de 6,7 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap évoquent des résultats 'de très bonne facture', ce qui va le conduire à proposer un dividende en hausse.



Bourse Direct prévoit de proposer un dividende en hausse de 25% par rapport à l'année précédente, à 20 centimes par action lors de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 14 mai.



Pour ce qui concerne 2025, Bourse Direct prévoit de compléter encore son offre Bourse avec un nouveau service pour ses clients, de poursuivre la politique de croissance de son pôle de Bourse en ligne tout en développant ses produits d'épargne et le développement d'une clientèle de professionnels en coordination avec sa filiale Exoe.



Suite à cette publication, l'action Bourse Direct évoluait peu (+0,4%) vendredi à la Bourse de Paris, mais affiche un gain de 5% depuis le début de l'année.





Valeurs associées BOURSE DIRECT 4,59 EUR Euronext Paris +0,44%