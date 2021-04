Bourse Direct:"Malgré un effet de base exigeant, le T1 reste très dynamique"

Chiffre d'affaires T1 2021



Bourse Direct a publié un chiffre d'affaires T1 de 13,2 M€ (+18%) reflétant la poursuite de la très bonne dynamique sur l'exécution des ordres en BtoC et en BtoB qui s'est élevée à 2,0 millions (+31,9% vs T1 2020). Les commissions de courtage, qui sont le principal contributeur à la croissance, ont bénéficié non seulement d'un contexte de marché toujours porteur (avec une volatilité élevée et de forts volumes passés sur Euronext) et de l'offre à forte valeur ajoutée de Bourse Direct avec des ordres à moins de 1 € et un service clients régulièrement primé.



Recommandation

Suite à cette publication, nous demeurons toujours très confiants sur l'activité du groupe et réitérons notre objectif de cours à 4,30€ et notre recommandation à l'Achat.