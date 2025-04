Bourse Direct: léger tassement du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 13:13









(CercleFinance.com) - Bourse Direct affiche un chiffre d'affaires de 18,7 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en baisse de 2,4% par rapport à la même période en 2024, avec une hausse de 18,8% des revenus liés au courtage des particuliers et un recul des produits de trésorerie.



'Les marchés boursiers ont connu une forte volatilité entraînant une activité soutenue des clients particuliers', souligne la société, qui revendique ainsi 1,4 million d'ordres exécutés au premier trimestre 2025, en hausse de 18,4% en comparaison annuelle.



Bourse Direct comptabilise près de 380.000 comptes au 31 mars 2025, en croissance de 16,7% sur un an, avec un niveau de recrutement soutenu sur le début d'année 2025, en croissance de 6,7% par rapport au quatrième trimestre 2024.





