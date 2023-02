Bourse Direct: "La hausse des taux change sensiblement l'histoire"

Publication des résultats 2022



Dans un contexte de marché 2022 très fragile, Bourse Direct publie des résultats solides, bien que légèrement en dessous de nos attentes. Si la top line du groupe a fait preuve de vigueur (PEB +4,5%, PNB +5,9%) malgré un recul en organique, la rentabilité du groupe a été impactée par une normalisation de l’activité de bourse et une hausse importante des charges opérationnelles, notamment due à l’intégration comptable d’Exoé (REX -21,6%, RN part du groupe -21,1%). Le groupe va par ailleurs verser un dividende de 8 cts (+14,2% vs 2021) au titre de son exercice 2022.





Un cas d’investissement transformé avec la hausse des taux



Sur 2023, l’impact de la hausse des taux sur les revenus de Bourse Direct devrait être massif. Concrètement, le groupe peut placer une partie de la trésorerie de ses clients sur des comptes de dépôts à terme (et pour une durée de minimum 24 mois). Selon nos différentes conversations avec la direction, nous estimons que Bourse Direct devrait générer un minimum de 23 M€ de revenus d’intérêts en 2023. Sur 2024 et 2025, la société devrait percevoir 27 M€ et 29 M€ de produits d’intérêts, respectivement. Ces chiffres sont une fourchette basse, sachant que Bourse Direct serait à nouveau impacté positivement, à travers son exposition aux taux variables, par une possible poursuite de la hausse des taux.



Forte révision des estimations et OC relevé (6,5 € vs 4,1 €)



Suite à l’intégration de la hausse des taux dans notre modèle, nos estimations sont rehaussées de manière significative. Ces produits étant du profit pur (et taxable), ils vont fortement contribuer à l’expansion des marges du groupe. Nos prévisions font ainsi ressortir un RN de 19,8 M€ sur 2023 (x3 vs 2022, dont 17 M€ assurés par la rémunération des taux), 24,3 M€ sur 2024 et 26,9 M€ sur 2025, soit une relution moyenne des BPA du groupe de plus de 130% sur les trois années estimées.



Nous valorisons à présent Bourse Direct à 6,5 € par action, extériorisant un P/E 2023e de 18x, inférieur à la moyenne deux ans du groupe (19,0x). . Combiné à une valeur intrinsèque assez éloignée du cours actuel, justifiant un potentiel de hausse conséquent (>70%), le couple rendement-risque du dossier nous apparait à présent particulièrement attractif.