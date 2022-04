Bourse Direct: "Effet de base exigeant, mais accélération séquentielle"

Chiffre d’affaires T1 2022



Bourse Direct publie un chiffre d’affaires consolidé T1 2022 de 14,4 M€, en baisse de -2,5% par rapport au T1 2021 et en hausse de +7,5% par rapport au T4 2021, à périmètre constant. Ce niveau d’activité reflète à la fois l’importance de l’effet de base (+18% de croissance du CA au T1 2021) et aussi une nette accélération séquentielle.



Hors EXOE, dont l’acquisition a été finalisée en décembre 2021 et qui a réalisé 2,1 M€ de CA sur le premier trimestre (+32,6%), le CA de Bourse Direct s’établit à 12,3 M€, soit une baisse de -6,7% par rapport au T1 2021 et une hausse de +3% par rapport au T4 2021.



Le nombre d’ordres exécutés depuis le début de l’année s’inscrit dans la même dynamique et ressort à 1,8 millions (-11,2% vs T1 2021, +21,4% vs T4 2021). Le CA total par ordre ressort ainsi à 8,0 € sur le trimestre, contre 7,4 € sur la même période 2021.





Recommandation



Suite à cette publication, nous maintenons notre objectif de cours à 4,10 € et notre recommandation reste à l’Achat.