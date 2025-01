Bourse Direct: C.A. 2024 en hausse avec les nouveaux clients information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 12:06









(CercleFinance.com) - L'action Bourse Direct s'inscrit en légère hausse mardi matin à la Bourse de Paris, soutenue par l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 13,1% à 75,4 millions d'euros en 2024.



A 11h40, le titre de la société spécialisée dans la bourse sur Internet avance timidement de 0,2% dans des volumes qui représentent toutefois près de trois fois leur moyenne lors des quatre dernières séances sur Euronext.



Au même moment, l'indice CAC Mid & Small gagne 0,2%.



Dans un communiqué, Bourse Direct a annoncé avoir généré un chiffre d'affaires individuel de 67,4 millions d'euros l'an dernier, contre 60,4 millions d'euros en 2023, soit une hausse de 11,6%.



Sa filiale Exoé, une table de négociation destinée aux professionnels de la gestion d'actifs, a enregistré de son côté une croissance 28,1% de son chiffre d'affaires, à huit millions d'euros.



Bourse Direct précise avoir comptabilisé plus de 4,6 millions d'ordres exécutés sur sa clientèle directe l'an dernier, soit une hausse de 3,7% comparé à 2023.



Le recrutement de nouveaux comptes s'inscrit, lui, en croissance de 14% comparé à 2023, Bourse Direct comptant près de 368.000 comptes au 31 décembre dernier, soit une augmentation de 17,8% sur un an.



Bourse Direct a prévu de publier ses résultats annuels le 28 février prochain.





