Bourse Direct : Bourse Direct finit fort

Publication du chiffre d’affaires 2025
Après avoir publié un chiffre d’affaires 9M de 56,3 M€ (-1,4%), Bourse Direct a fini fort l’année et annonce un CA 2025 de 76,3 M€, en hausse de +1,2%, un peu au-dessus de nos attentes (75,5 M€ estimés). La volatilité ambiante a été très favorable à la société et a permis de réaliser une année solide dans l’ensemble, en dépit de la baisse mécanique des produits d’intérêt due à la détente des taux.
Ajustement à la marge de nos estimations annuelles
À la suite de cette bonne publication, nous ajustons notre atterrissage de ROC 2025e à 25,6 M€ (vs 24,9 M€ précédemment) pour un RNpg de 18,4 M€ (vs 18,8 M€ précédemment).
Recommandation
Nous réitérons notre objectif de cours de 7,00€ (c20x P/E FY1) ainsi que notre recommandation à Achat sur le titre.
