Bourse Direct accroît de près de 17% son CA sur neuf mois

Bourse Direct affiche un chiffre d'affaires cumulé de 65,8 MEUR au 30 septembre 2026, en hausse de 16,9% en comparaison annuelle, soutenu par le volume d'ordres et les activités de sa filiale EXOE. Sur les neuf premiers mois de l'année, le nombre d'ordres exécutés atteint 4,5 millions, en hausse de 11,5% par rapport à la même période en 2025.

Bourse Direct enregistre un chiffre d'affaires individuel de 58,6 MEUR sur les neuf premiers mois de l'année 2026, en hausse de 15,1%. Les revenus de courtage augmentent de 24% sur la période. Sur le seul 3e trimestre 2026, le chiffre d'affaires individuel de Bourse Direct s'inscrit en croissance de 10,8% par rapport à la même période en 2025.

Le recrutement de nouveaux comptes progresse de 9,2% sur 12 mois glissants, avec près de 435 000 comptes à fin septembre, pour plus de 11 milliards d'actifs, précise en outre la société de bourse en ligne.

De son côté, l'activité professionnelle d'EXOE enregistre une hausse de 33,4% de son chiffre d'affaires à fin septembre 2026 par rapport aux neuf premiers mois de 2025, pour atteindre 7,2 MEUR sur la période.