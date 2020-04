Bourse : deux idées d'achat pour débuter sans se prendre la tête

Les trackers offrent une solution simple pour investir en Bourse. (© Adobestock)

La baisse des marchés a attiré votre attention. Vous y voyez l'opportunité d'investir une partie de votre épargne. Mais vous n'avez ni l'envie ni le temps de vous plonger dans la matière. Voilà deux produits appelés trackers (on vous explique ce que cela veut dire) qui permettent de placer son argent en Bourse en toute simplicité.

Cela ne vous a sans doute pas échappé. Depuis ses plus hauts de février, le CAC 40, l'indice boursier phare de la place parisienne, a perdu 25%.

Dans un contexte de rendements des placements sans risque réduits à peau de chagrin, et souvent inférieurs à l'inflation, vous voulez profiter de la faiblesse de la Bourse pour y placer une partie de votre épargne de long terme.

Mais vous tergiversez. Vous ne connaissez rien aux marchés actions et l'idée de gérer un portefeuille de titres avec une attention qui se doit d'être au minimum hebdomadaire ne vous séduit pas vraiment.

Le choix de la simplicité

Pour éviter ces écueils, une solution existe. Plutôt que d'acheter des actions en direct vous pouvez acquérir un fonds ou une sicav, qui gère pour vous un portefeuille de titres.

Plus simple et moins chronophage, cette alternative a toutefois un inconvénient : elle coute plus chère. Outre les frais de courtage qui sont prélevés quoiqu'il arrive, les gérants de fonds prélèvent d'autres frais, parfois à l'entrée (lors de l'achat), plus rarement à la sortie (lors de le vente) et toujours sur la gestion annuelle du placement.

Ces frais viennent amputer la performance de votre investissement. Afin de les minimiser, nous recommandons de privilégier un type particulier de produits : les trackers. Il s'agit de fonds dits «indiciels» car ils répliquent