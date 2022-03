Bourse: des valeurs de croissance sélectionnées par Eiffel Nova Midcap

Emilie Da Silva et Bastien Jallet, gérants du fonds Eiffel Nova Midcap chez Eiffel Investment Group. (© DR)

Les gérants Emilie Da Silva et Bastien Jallet ont déjà montré leur savoir-faire dans le choix de titres à fort potentiel. Ils nous proposent un nouveau fonds investi dans des sociétés portées par l'innovation.

Eiffel Investment Group lance un fonds investi dans des sociétés européennes de taille moyenne, Eiffel Nova Midcap.

Le duo de gérants, Emilie Da Silva et Bastien Jallet, ont déjà fait leurs preuves avec le fonds Eiffel Nova Europe ISR, spécialisé sur les petites et moyennes valeurs de croissance.

Sa progression arrêtée au 21 mars dernier atteint 62,9% en cinq ans (classé 19e sur 131 produits selon Quantalys) et 155,8% en huit ans (5e sur 100).

Le nouveau fonds éligible au PEA, Eiffel Nova Midcap, sera géré avec la même approche des entreprises inspirée du capital investissement, mais il sera investi en partie sur des entreprises de plus grande taille.

Une approche inspirée par le capital investissement

Ainsi, le portefeuille actuel de 39 valeurs compte 38% de l'encours placé sur des capitalisations boursières supérieures à 6 milliards d'euros, 42% entre 1 et 6 milliards, et 20% entre 150 millions et 1 milliard.

La pondération de chaque titre est comprise entre 2% et 4%, le montant des liquidités varie de 0% à 10% de l'encours.

Certaines sociétés sélectionnées sont peu suivies par les analystes ce qui permet d'exploiter des inéfficiences de marché porteuses de fortes plus-values à long terme.

Les gérants recherchent des leaders mondiaux innovants, présents sur des niches d'activité et largement exposés à l'international.

Les entreprise choisies