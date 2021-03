Bourse : des actions pour aujourd'hui, et pour demain

Après l'été, les entreprises fortement endettées risquent d'être sous pression en Bourse. (© DR)

La reprise économique annoncée encourage l'investissement boursier. Certains types de valeurs devraient plus en profiter à court terme.

En hausse de 7% depuis le début de l'année, le CAC 40 n'est plus très loin du sommet de février 2020 à 6.111 points.

Les plus fortes progressions sont venues des valeurs cycliques (Saint-Gobain, Michelin, Stellantis, Arcelormittal) et des financières (Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole), confirmant la rotation des portefeuilles vers des titres réputés plus sensibles à la conjoncture. La plupart des grands investisseurs anticipent la sortie de crise et le «retour à la normale» des économies grâce aux vaccins.

De l'autre côté du spectre boursier, on retrouve à la traîne des valeurs de qualité devenues chères (Worldline, Kering, Air Liquide, Pernod Ricard).

Jusqu'au pic d'inflation attendu l'été prochain au-delà de 3,5% aux États-Unis, les valeurs bancaires et automobiles, les producteurs de matières premières et la construction devraient accentuer leur avance.

En revanche, les secteurs de l'immobilier, des services aux collectivités et des biens de consommation courante seront délaissés. Des grandes entreprises de technologies - il y en a peu en Europe - bénéficieront sans doute encore d'un effet de rareté.

