Bourse : croissance ou cyclique ?

Les périodes de reprise profitent aux secteurs dits cycliques. (© Adobestock)

Des gérants hésitent encore entre les deux thématiques boursières.

Depuis le sommet du 18 juin dernier à 6.687 points, le CAC 40 a perdu 5%. Cette phase de repli paraît tout à fait légitime, après une hausse de 48% en moins de huit mois, depuis le plus-bas d'octobre 2020.

Soit une performance équivalente à celle survenue entre le point bas de mars 2020 et le point haut du 8 juin 2020 (+44% en moins de trois mois), avant une baisse de 13% dans les cinq mois qui ont suivi. Si l'histoire se répétait, la période de consolidation pourrait durer jusqu'à l'automne et ramener l'indice vers 6.000 points...

Ralentissement

Au sein du CAC 40, les plus fortes progressions depuis le début de l'année ont été enregistrées par des valeurs sensibles à la reprise de l'activité, comme Saint-Gobain (+50%), Société Générale (+36%), Arcelormittal (+34%), Publicis Groupe (+31%).

Mais la baisse depuis quatre mois du rendement à dix ans sur les emprunts d'État aux États-Unis, retombé de 1,75% à 1,20%, a encouragé les investisseurs à anticiper une moindre dynamique au second semestre, les incitant à revenir sur des entreprises dont la croissance est plus régulière et moins dépendante de la conjoncture globale, telles Dassault Systèmes, Teleperformance, Capgemini, Hermès International,