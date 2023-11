Bourse : combien peut-on perdre ? Combien peut-on gagner ?

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Un investissement en Bourse expose à un risque de perte en capital. Cela signifie que si l'on sait à combien se chiffre son investissement initial, on n'est jamais certain lorsque l'on revend un titre, quelques jours, mois, ou années plus tard, de sa valeur. Un gain ou une perte est à prévoir sans que l'on puisse la connaître au moment de l'investissement. Et la différence entre le montant investi et le montant au moment de la revente est parfois colossal. Alors combien peut-on perdre en Bourse ? Et combien peut-on gagner ?

Découvrez dans cet article les différents moyens de gagner de l'argent grâce à une action, la performance moyenne des marchés actions, ainsi que les performances les plus impressionnantes de ces dernières années. Nous verrons ensuite ce qu'est la volatilité en Bourse, des exemples de moins-values potentielles et réelles, avant de revenir sur l'effet de levier, un accélérateur de perte en Bourse en cas de mauvaise anticipation des cours.

Bourse : combien peut-on gagner ?

Les deux moyens de gagner de l'argent en Bourse

Il y a deux manières de gagner de l'argent en Bourse : en faisant une plus-value ou en touchant des dividendes.

Le premier moyen consiste à revendre son titre plus cher qu'on ne l'a acheté. Par exemple, si j'ai acheté une action ABC à 550 euros et que je la revend 3 ans plus tard à 650 euros, j'ai fait une plus-value de 100 euros. Le montant de la plus-value ne correspond pas forcément tout à fait à la somme effectivement gagnée avec cet investissement car il faudra aussi prendre en compte les frais de courtage par exemple, mais aussi la fiscalité, etc.

Le deuxième moyen consiste à recevoir des dividendes tant que l'on possède le titre. On parle alors du rendement d'une action. Le dividende est la part des bénéfices qui est reversé aux actionnaires. Il n'est pas systématique. Une entreprise peut choisir ou non de verser des dividendes. Son versement et son montant sont décidés lors de l'assemblée générale. Par exemple, si j'ai acheté 100 euros une action il y a 10 ans qui me verse 5 euros de bénéfice tous les ans, je bénéficie de 5 % de rendement et j'ai empoché 50 euros en dividendes (là encore la fiscalité pourra rogner votre gain).

Généralement, quand on parle de gains en Bourse ou de gagner de l'argent en Bourse, on fait plutôt référence aux plus-values potentielles. Néanmoins, gardez à l'esprit que des sociétés qui offrent un bon rendement du dividende pourront vous faire gagner beaucoup dans la durée, surtout si elles voient aussi leur cours de Bourse s'apprécier significativement.

Combien gagner en Bourse sans prendre trop de risque ?

Les actions constituent la classe d'actifs la plus performante sur le long terme. Ainsi, selon l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF), à fin 2022, les actions ont en moyenne et chaque année rapporté 4 % sur 15 ans, des performances qui s'élèvent à 15,1 % sur 40 ans.

Les grands indices boursiers affichent des résultats probants sur le long terme. Le MSCI World, depuis sa création en 1987 8,71 % de performance annualisée. Le S&P 500 se situe lui autour des 6 % de performance annuelle depuis sa création, quand le Nasdaq affiche une performance annuelle moyenne aux alentours de 9 %.

En achetant un ETF qui permet de répliquer un indice boursier, avec un horizon d'investissement long, idéalement de plusieurs décennies, vous pouvez prétendre à ce type de rendement. L'idéal reste d'investir en Bourse dans plusieurs indices pour une meilleure diversification de votre portefeuille.

En réinvestissant systématiquement vos intérêts, vous pourrez profiter de la magie des intérêts capitalisés et voir votre capital croître de façon exponentielle. À titre d'exemple, avec un rendement de 8,5 % par an, vous devrez attendre seulement 9 ans avant de doubler votre investissement initial.

Combien gagner en Bourse quand on veut battre le marché ?

Il est fréquent que les investisseurs cherchent à battre leur indice de référence et sélectionne des titres dans le but de générer une performance accrue. En effet, au sein de chaque indice boursier, on trouve des titres qui dégagent une performance bien supérieure à celle de l'indice. Sur le CAC 40, on peut par exemple citer Hermès dont les cours ont affiché une progression de 540 % sur 10 ans. Sur le Nasdaq, on peut par exemple citer Apple dont les cours progressent de 842 % en 10 ans, ou Nvidia avec une progression de 10 524% en 10 ans ! Il est donc possible de gagner beaucoup en Bourse si l'on a investi dans les bonnes actions.

Pour dénicher ces pépites, vous pouvez vous en remettre à vos talents d'investisseur, ou bien opter pour l'achat de parts de fonds gérés par des experts qui sélectionneront pour vous les titres et effectueront pour vous les arbitrages nécessaires en fonction du contexte macro-économique. Mais attention, si sur le papier, l'idée paraît excellente, dans les faits, très peu de gérants parviennent à battre leur indice de référence dans la durée. C'est ce que l'on appelle la supériorité de la gestion passive sur la gestion active. En fait, la gestion active aura même tendance à vous faire perdre plus que si vous aviez opté pour un investissement sur des indices boursiers, ce qui n'est pas très étonnant. Généralement, en Bourse, plus l'investissement est risqué, plus il est potentiellement rémunérateur. À vous selon votre profil d'investisseur de définir le couple rendement-risque optimal.

Bourse : combien peut-on perdre ?

Le risque de perte en capital

En Bourse, la valeur d'un titre varie à la hausse ou à la baisse en permanence, régi par l'offre de la loi et de la demande. Plus des investisseurs veulent posséder un titre, plus son cours grimpe. Moins les investisseurs veulent posséder un titre, plus son cours baisse. La volatilité mesure amplitudes de variations d'un actif financier. Plus celles-ci sont importantes, plus le titre est dit « volatil ».

Le risque est donc bien présent. Vous pouvez être en effet amené à revendre un titre moins cher que vous ne l'avez acquis. Par exemple, si j'ai acheté une action ABC à 550 euros et que je la revend 3 ans plus tard à 450 euros, j'ai fait une moins-value de 100 euros.

Notez que votre horizon d'investissement sera long, plus le risque de perte en capital sera faible car la probabilité d'avoir un investissement négatif décroît avec l'augmentation de la durée du placement. Ainsi, si l'on prend en compte la performance du S&P 500 sur un siècle (de 1920 à 2021), la probabilité d'essuyer une perte en capital est de 30 % avec un horizon d'investissement de 1 an, de 23 % avec un investissement de 2 ans, de 14 % avec un investissement de 10 ans, de 5 % avec un investissement de 20 ans, et de 0 % avec un investissement de 50 ans (source : Ostrum & Robert J. Shiller). D'où l'importance d'investir en bourse des sous destinés à financer ses projets de long terme ! On n'achète pas une action avec un horizon d'investissement de 6 mois !

Peut-on tout perdre en Bourse ?

Il est même possible de tout perdre en Bourse, dans le cas de la faillite d'une société. Mais c'est cela est rare. On peut néanmoins perdre beaucoup en cas de difficultés importantes de la société comme un scandale médiatique, des démêlés judiciaires, un endettement colossal, etc.

La société Orpéa qui a cumulé ces trois facteurs de baisse est un parfait exemple de la destruction de valeur que peut connaître un titre en Bourse. En effet, le cours de l'action Orpéa enregistrent une baisse de 98,84 % sur 5 ans. Il est donc essentiel de diversifier son portefeuille, avec une diversification numéraire, sectorielle et géographique, ainsi qu'une diversification par classe d'actifs sur l'ensemble de son patrimoine.

L'effet de levier : un mécanisme qui décuple les pertes

Enfin, gardez à l'esprit que l'effet de levier peut, même avec une diversification relativement importante, vous amener à essuyer des pertes importantes. Cet outil à double tranchant décuple les gains en cas de bonne anticipation, mais aussi les pertes en cas de mauvaise anticipation. Plus le levier est important, plus les pertes potentielles le sont aussi. Une variation de -5 % avec un effet levier de 5 conduit à une baisse de -25 % de vos investissements, c'est colossal ! Attention donc à ne pas utiliser cet outil trop systématiquement et à en surtout pas y avoir recours avec un horizon d'investissement long et/ou sur des actifs volatils.