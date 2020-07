Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Clariant grimpe après une information sur des discussions en vue d'une fusion Reuters • 01/07/2020 à 12:30









ZURICH, 1er juillet (Reuters) - Le groupe chimique suisse Clariant CLN.S grimpe mercredi en Bourse après une information selon laquelle il est en discussions avancées en vue d'une fusion qui lui permettrait d'échapper à la prise de contrôle de Saudi Aramco 2222.SE . A la Bourse de Zurich, l'action prenait 8,38% à 20,17 francs suisses vers 10H00 GMT, faisant ressortir une capitalisation boursière d'environ 6,2 milliards de francs (5,8 milliards d'euros). Le quotidien Tages-Anzeiger, citant des sources proches du dossier, a rapporté que Clariant était en négociation avec quatre partenaires potentiels - les discussions étant particulièrement avancées avec l'un d'eux - en vue d'une "solution pour sauver la face vis-à-vis des Saoudiens". Aramco détient déjà 31,5% du capital de Clariant à la suite de l'acquisition de Saudi Basic Industries 2010.SE . Selon le journal, les analystes voient Ashland ASH.N , Celanese CE.N , WR Grace GRA.N et Evonik EVKn.DE comme de possibles partenaires de fusion. Lanxess LXSG.DE est également cité comme un candidat potentiel. Sollicité, Clariant n'a fait aucun commentaire sur l'article du quotidien suisse. (Michael Shields et Oliver Hirt; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées EVONIK INDUSTR XETRA -1.42% LANXESS XETRA -1.87% CLARIANT SIX Swiss Exchange +7.07%