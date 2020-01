Bourse : cinq moments où vous serez tenté d'abandonner votre plan de trading

L'ennui peut être un ennemi redoutable pour l'investisseur individuel, tenté de prendre une position qu'il n'aurait pas prise en temps normal. (Crédits photo : Unsplash - Adam Nowakowski )

Quand on est un investisseur individuel sur les marchés actions, il est souvent bien plus facile de bâtir son plan de trading que de s'y tenir. Les occasions de s'en éloigner ne manquent pas. Retrouvez 5 occasions qui peuvent vous amener à mettre de côté votre stratégie boursière et les raisons pour lesquelles vous ne devez surtout pas vous en détourner.

L'ennui

Les jours se succèdent et se ressemblent parfois étonnamment, au point de devenir quelque peu lassants. Les yeux rivés sur vos chandeliers japonais, vous constatez chaque jour avec amertume que les figures de retournement tardent à apparaître : pas d'étoile du matin ni de bébé abandonné.

Le trader désœuvré pourra alors vouloir forcer un trade pour renouer avec l'action et prendre une position qu'il n'aurait jamais prise en temps normal. Un trade hors plan de trading, qui vise uniquement à briser la monotonie de la séance, affiche très souvent de biens mauvais résultats.

Pour ne pas s'endormir devant ses graphiques et succomber à l'ennui, profitez de ces moments de calme sur les marchés boursiers pour lire la presse spécialisée. Vous pouvez aussi vous pencher sur l'analyse de valeurs et chercher de nouvelles opportunités via un stock-screener.

Les distractions

L'ennui et le manque d'action peut nuire au trading. Mais, à l'inverse, l'agitation et la frénésie peuvent également vous amener à vous écarter de votre plan de trading. Pour bien trader, il faut rester concentré ! On s'abstiendra donc de laisser sa radio allumée, de garder en simultané ses fils Facebook et Twitter ouverts sur son ordinateur, tout en suivant le match en cours de son équipe de sport préféré grâce aux alertes L'Équipe.

Vous pourriez au mieux rater des signaux, au pire subir des pertes colossales. Sans forcément adopter un espace de travail au dépouillement monacal, limitez les distractions et faites preuve de discipline. Faites une liste des sites que vous ne consulterez pas durant votre séance de trading, demandez à vos enfants de ne pas vous interrompre pour un rien, mettez votre smartphone en mode «Ne pas déranger». Bref, éliminez toutes les sources de distraction !

La trop grande confiance en soi

Pour perdre gros, rien de mieux que d'enchaîner les succès ! A priori paradoxale, cette affirmation en pourtant vraie. En accumulant les trades gagnants, il y a de fortes chances que vous vous sentiez peu à peu invincible, soit parce que vous croyez bénéficier de capacités exceptionnelles, soit parce que vous vous pensez béni des Ddieux.Dans tous les cas, vous aurez tendance à prendre de plus en plus de risques et à vous éloigner progressivement de votre plan de trading, ce qui, immanquablement, vous conduira à votre perte.

Vous pouvez être en confiance et apprécier vos succès, mais ne laissez pas votre confiance en vous altérer votre jugement et vous conduire à faire des erreurs grossières comme la prise de positions trop importantes, sans stop loss, etc.

Respectez votre plan de trading et les règles essentielles de money management. Même si vous enchaînez les trades gagnants et que vous avez gagné sur ces deux derniers jours ce que vous gagnez habituellement en deux semaines !

La fatigue

Vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit ? Que vous ayez des insomnies, que vous soyez réveillé par votre nourrisson ou que les voisins aient fait la fête, le résultat est le même : si vous êtes épuisé, vous vous laisserez plus facilement distraire, vous aurez plus de mal à vous concentrer, vous réagirez moins vite, voire pas du tout, car vous aurez loupé des signaux d'achat ou de vente pourtant évidents.

Si la nuit a été courte, reportez votre séance de trading et reposez-vous.

Le krach

C'est sans doute l'évènement qui fait perdre leurs moyens à la majorité des traders. Si vous êtes face à une baisse massive et généralisée des marchés financiers, au lieu de tout vendre pour ne pas risquer de perdre plus ou de tout acheter parce que vous n'avez jamais vu des titres aussi peu chers, prenez le temps de la réflexion et pensez à votre plan de trading plutôt qu'aux titres que vous avez en portefeuille ou à ceux que vous aimeriez avoir. Est-il adapté à la situation ? Faut-il le revoir ? Prenez-vous la bonne décision ? Peu importe les circonstances de marché, n'agissez jamais dans la panique et la précipitation. Reportez-vous à votre plan de trading et tirez les conclusions qui s'imposent.