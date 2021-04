Bourse : cinq actions à acheter pour votre PEA-PME

Le Revenu a sélectionné cinq titres éligibles au PEA-PME. (© Adobestock)

De nombreuses entreprises sont éligibles au PEA-PME. Le Revenu vous propose une sélection de cinq valeurs moyennes françaises à fort potentiel qui peuvent bénéficier de cet oasis fiscal.

À l'heure ou un vent d'optimisme souffle sur les places boursières, il serait temps de redécouvrir l'attrait des valeurs moyennes.

Moins populaire que le PEA, le PEA-PME offre les mêmes avantages fiscaux : les gains sont exonérés d'impôts après cinq ans de détention, seuls les prélèvements sociaux restant dus. L'univers d'investissement est néanmoins plus limité.

Seules les entreprises européennes de taille moyennes dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d'euros y sont éligibles. La société doit en outre employer moins de 5.000 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pas 1,5 milliard d'euros. Du fait de l'application de ces critères, certaines entreprises peuvent être éligibles un jour et ne plus l'être le lendemain.

Dans ce cas, les actions concernées pourront être conservées dans le PEA-PME mais il ne sera plus possible de les acheter via cette enveloppe fiscale. Sachez également que dans le cadre de la loi pacte, les versements sur un PEA-PME sont plafonnés à 225.000 euros (ou à 75.000 euros si votre PEA classique est à son plafond de 150.000 euros.)

Enfin, les retraits partiels effectués au-delà de la cinquième année n'entrainent plus la clôture du PEA. N'oubliez pas qu'investir sur les petites et moyennes entreprises n'est pas sans risque. Ce type de valeur «surperforme» en général le