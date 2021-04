Bourse : ces cinq actions à fort potentiel oubliées par les investisseurs

Le Revenu recommande deux actions à l'achat parmi les valeurs injustement pénalisées au cours des trois derniers mois. (© Adobestock)

Le classement des performances des sociétés du SBF 120 à trois mois montre que plusieurs valeurs ont été injustement sanctionnées. Elles ont perdu du terrain en Bourse tandis que les analystes rehaussaient leurs anticipations de profits.

En trois mois, l'indice SBF 120 s'est apprécié de 8% environ. Cette évolution, comparable à celle du CAC 40, cache cependant d'importantes disparités entre les actions très recherchées et les autres, délaissées par les investisseurs.

Parmi les performances boursières les plus élevées sur la période, on retrouve deux spécialistes des biotechnologies, DBV Technologie (+67,5%) et Valneva (+45,3%), le groupe de médias Métropole Télévision (+42,1%) et la banque Natixis (+39,9%). Autant de cas particuliers liés, soit à la crise sanitaire pour Valneva, soit à des opérations portant sur le contrôle du capital.

RTL vend sa participation dans M6 et BCPE a lancé une offre publique sur Natixis en vue d'un retrait de la cote. Quant à DBV Technologies, elle revient du diable Vauvert en suscitant de nouveaux espoirs concernant son patch contre les allergies à l'arachide.

Les mauvaises performances du SBF120

En revanche, en fin de classement, apparaissent des valeurs massacrées par le marché, peut-être de manière injuste. Laissant ainsi entrevoir un beau potentiel de rebond à jouer sans tarder.

Pour tenter d'identifier parmi 10 plus mauvaises performances du SBF 120 sur les trois derniers mois les valeurs oubliées qui disposeraient d'un potentiel de rebond, nous avons décortiqué, avec l'aide de Factset, l'évolution des estimations